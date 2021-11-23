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Серед українців з'явилося два нових доларових мільярдера

18:03
Українські мільярдери - фото 1
Українські мільярдери / Форбс

Пінчуку, Коломойському і Порошенку доведеться трохи посунутись - видання Forbes назвало двох нових українських мільярдерів.

Це ніякі не олігархи, що розбагатіли у 90-ті на крадіжці державної власності, а айтішники - співзасновники компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко.

Литвин і Шевченко стали мільярдерами після нещодавнього зростання капіталізації стартапу до $13 млрд, пише Forbes. За оцінкою видання, кожен з них має статки у розмірі не менше $4 млрд.

За даними, зібраними Pitchbook, близько 22% Grammarly належить інвесторам, які брали участь у двох раундах фінансування у 2019 та 2021 роках.

Третій співзасновник, Дмитро Лідер, за інформацією Forbes Україна, володіє лише 1% акцій. Таким чином, Литвин та Шевченко отримують приблизно по 35% капіталу Grammarly, що становить щонайменше $4 млрд на кожного.

Це значить, що Литвин і Шевченко обходять Порошенка, Коломойського, Жевага та Пінчука й запригують одразу на 2 і 3 міcця списку українського Forbes. Попереду - лише Рінат Ахметов зі статками в $7,6 млрд.

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миллиардер Ринат Ахметов Константин Жеваго программное обеспечение стартап Новини Украина
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