Сербському різнику залишили довічний вирок

Кат помре у неволі / Getty Images

Трибунал ООН у Гаазі затвердив довічний вирок колишньому командувачу боснійських сербів, генералу Ратко Младічу.

Апеляційна палата підтвердила вердикт суду 2017 року, залишивши в силі покарання за злочини, скоєні в 1992—1995 роках під час війни в колишній Югославії.

Ратко Младіч визнаний винним у вбивствах, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних осіб і захопленні заручників.

Загалом його визнанали винним за 10 пунктами з 11 — за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині, зокрема за геноцид мусульман у Сребрениці в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч осіб.

Крім того, Младіч визнаний винним у злочинах проти людяності та порушенні звичаїв ведення війни у звʼязку з чотирирічною облогою міста Сараєво.

За час облоги в місті загинули 11 тисяч мирних жителів.

Младич в 1992—1995 роках був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджіча, який теж засуджений до довічного тюремного терміну за геноцид у Сребрениці. Младіча заарештовали у 2011 році, він постав перед судом у травні 2012 року.