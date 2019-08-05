Seni: предложение польской компании

Подгузники Seni удобны для малышей

История Seni началась в 1997 году – тогда в рамках проекта развития польская корпорация TZMO анонсировала выход на рынок нового бренда гигиенических аксессуаров. Эта идея появилась благодаря стремлению помочь людям в решении деликатных вопросов, чтобы они могли оставаться активными.

Спустя четыре года торговая марка заслужила звание эксперта в создании урологических прокладок высокого класса. Этими достижениями специалисты не ограничились – исследования затрагивали многие вопросы, а потому вскоре была представлена детская серия.

Развитие Seni – это история инноваций и внедрения технологических разработок, нацеленных на повышение комфорта, а также снижение вероятности появления раздражения, сыпи или натираний. В числе полезных решений – использование легкого и прочного материала, замена латексных элементов эластичными вставками, чтобы снизить риск аллергических реакций, а также введение распределяющего слоя, позволяющего сохранить поверхность сухой.

Сегодня под девизом “Комфорт каждый день” компания предлагает пеленки, урологические прокладки, анатомические подгузники, эластичные трусы, а также косметику для ухода за кожей. В Украине этот бренд зарекомендовал себя с лучшей стороны, составляя конкуренцию производителям подгузников.

Seni развивает социальные инициативы и проводит кампании, нацеленные на информационную поддержку родителей в уходе за детьми с недержанием. До определенного момента отсутствие контроля над мочевым пузырем считается нормой. С возрастом, когда ребенок уже должен контролировать физиологические действия и не делает этого, потребуется разобраться в ситуации и приобрести соответствующие аксессуары.

Почему подгузники Seni покупают

Заслужить доверие мам и пап позволяет концепция безопасности товаров, что выражается в тщательном выборе материалов и проведении дерматологических проверок.

Специалисты исследовательского центра разработали технологию EDS для повышенной абсорбции, это способствует быстрому впитыванию, равномерному распределению жидкости.

Эластичный пояс без латекса и боковые вставки для плотного прилегания модели, а мягкие текстильные основы обеспечивают приятные ощущения.

Благодаря комплексу полезных разработок, продукция высоко оценивается родителями в Украине, что подтверждают отзывы. Отмечается хорошее качество основ, надежность в защите от протеканий. А заказать подгузники польского производства вы сможете с помощью интернет-магазина Panama в удобное для вас время по этой ссылке https://panama.ua/brand/23654/.