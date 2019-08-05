Seni: предложение польской компании
История Seni началась в 1997 году – тогда в рамках проекта развития польская корпорация TZMO анонсировала выход на рынок нового бренда гигиенических аксессуаров. Эта идея появилась благодаря стремлению помочь людям в решении деликатных вопросов, чтобы они могли оставаться активными.
Спустя четыре года торговая марка заслужила звание эксперта в создании урологических прокладок высокого класса. Этими достижениями специалисты не ограничились – исследования затрагивали многие вопросы, а потому вскоре была представлена детская серия.
Сегодня под девизом “Комфорт каждый день” компания предлагает пеленки, урологические прокладки, анатомические подгузники, эластичные трусы, а также косметику для ухода за кожей. В Украине этот бренд зарекомендовал себя с лучшей стороны, составляя конкуренцию производителям подгузников.
Seni развивает социальные инициативы и проводит кампании, нацеленные на информационную поддержку родителей в уходе за детьми с недержанием. До определенного момента отсутствие контроля над мочевым пузырем считается нормой. С возрастом, когда ребенок уже должен контролировать физиологические действия и не делает этого, потребуется разобраться в ситуации и приобрести соответствующие аксессуары.
Почему подгузники Seni покупают
- Заслужить доверие мам и пап позволяет концепция безопасности товаров, что выражается в тщательном выборе материалов и проведении дерматологических проверок.
- Специалисты исследовательского центра разработали технологию EDS для повышенной абсорбции, это способствует быстрому впитыванию, равномерному распределению жидкости.
- Эластичный пояс без латекса и боковые вставки для плотного прилегания модели, а мягкие текстильные основы обеспечивают приятные ощущения.
Благодаря комплексу полезных разработок, продукция высоко оценивается родителями в Украине, что подтверждают отзывы. Отмечается хорошее качество основ, надежность в защите от протеканий. А заказать подгузники польского производства вы сможете с помощью интернет-магазина Panama в удобное для вас время по этой ссылке https://panama.ua/brand/23654/.