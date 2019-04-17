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СБУ задержала российских диверсантов-террористов

17 апреля, 13:20
Подрывник авто украинского контрразведчика оказался жив - фото 1
Подрывник авто украинского контрразведчика оказался жив

Утром в среду, 17 апреля, бойцы "Альфы" задержали семерых боевиков из России, которые устраивали теракты на территории Украины. Чуть позже силовики упаковали еще одного злоумышленника, способствовашего подрывной деятельности группы.

Об этом сегодня рассказал глава СБУ Василий Грицак. По его словам, российские террористы с 2017 года отправили в Украину несколько диверсионных групп для проведения терактов.

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- Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб, - отметил генерал. - Одна из таких групп 27 июня два года назад совершали теракт, в ходе которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля этого года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно террористической группы получил тяжелые телесные повреждения.

Подрывник, как утверждает Грицак, жив. Им оказался сотрудник российских спецслужб, гражданин России Алексей Комаричев 1978 года рождения, который путешествовал по поддельным документам.

СБУ задержала российских диверсантов-террористов - фото 179588

Оба теракта - убийство Шаповала и покушение на его преемника - проводились совместно ФСБшниками и боевиками военной разведки РФ.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, в результате чего подрывник получил ранения, а чуть позже в СБУ заявили, что он скончался в больнице.

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Василий Грицак СБУ задержание Киев теракт Новости Украина
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