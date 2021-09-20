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СБУ порушила карну справу за через фейкові "вибори" в окупованому Криму

21:07
Осередок окупантів в Криму - фото 1
Осередок окупантів в Криму

Слідчі Служби безпеки України 20 вересня відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Державну думу Російської Федерації, які відбулися на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

«Упродовж усього виборчого процесу Служба безпеки України збирала матеріали стосовно осіб, які організовують та беруть участь у цих перегонах. Адже вони не просто легітимізують окупаційну владу, а несуть загрозу суверенітету та незалежності України і є співучасниками злочину міжнародного масштабу», - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Наразі документуються всі причетні до псевдоголосування: як офіційні представники РФ, так і громадяни України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору.

СБУ надала Раді національної безпеки і оборони матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій.

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією 17-19 вересня виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

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Оккупация Крыма выборы в Госдуму Россия оккупанты СБУ Новини Украина
Укрінформ
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