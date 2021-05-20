СБУ отримала "фас" на пошуки Тараса Козака

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Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака. Раніше соратника Віктора Медведчука вже оголосили в розшук.

Таке клопотання до суду направив слідчий СБУ, погодивши його з Офісом генпрокурора. У Службі безпеки запевнили, що мають аргументовані докази протиправної діяльності Козака та його співпраці з країною-агресором.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, Козака мають затримати задля приводу в суд, де йому мають обрати запобіжний захід. Сторона обвинувачення наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

Віктора Медведчука та його номінала Тараса Козака підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Про підозру їм повідомили 11 травня 2021 року.

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом, а Козак переховується від слідства.

За інформацією СБУ, Козак вже перебуває у Росії.