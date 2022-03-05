СБУ ліквідувала впливового державного зрадника

Крота ліквідовано

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.

Спочатку про це написав нардеп Дубінський, але це джерело не надто надійне, тому необхідне було нове підтвердження.

Згодом високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах підтвердили цю інформацію "Українській правді".

Пряма мова: "Він уже небіжчик".

За словами джерел, в Служби безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Денис Кірєєв входив до групи перемовників від України на першій гомельській зустрічі з окупантами.

В Офісі Президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

Кірєєв – експерт банківського сектору. Він колишній перший заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) та член наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012), пише Обоз.

Банкір народився в Києві у 1977 році, у цьому ж місті він закінчив Технічний ліцей КПІ. Кірєєв був одружений, виховував трьох дітей.