СБУ: Агент НАБУ та екснардеп створили приватну армію

Привіт Семену та Євгену / СБУ

СБУ викрила незаконну приватну військову компанію (ПВК) та повідомила про нібито причетність до неї екснардепа Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка.

У Службі безпеки вважають, що діяльність збройного формування "була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в тому числі проти основ національної безпеки".

“За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном”, - сказано у повідомленні СБУ.

В СБУ також стверджують, що контролювали діяльність групи 15 громадян України. За версією слідства, вони вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Також повідомляється, що слідчими нібито отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між “ПВК” та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу і "зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".

“За даними слідства Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ»", - стверджується у повідомленні.

Також правоохоронці вважають, що Семен Семенченко та Євген Шевченко "організували ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами".

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СБУ також відзвітувало про проведення близько 80 обшуків в офісах компанії та помешканнях фігурантів. Повідомляють про вилученння майже 5,5 тисяч набоїв, 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, ручний кулемет Калашнікова, 2 автоматичні гвинтівки, 3 пістолети, 3 автомати Калашнікова, 7 помпових рушниць, 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5), засобів зв’язку, тощо.

У СБУ повідомили, що фігурантам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу - створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.