Сборная Украины упустила победу в игре отбора на ЧМ-2022

В матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года подопечные Александра Петракова встречались со сборной Боснии и Герцеговины.

Поединок проходил во Львове, на стадионе "Арена Львов". Главным арбитром матча был Феликс Цвайер, который обслуживает матчи Бундеслиги.

На 15-й минуте встречи вингер украинской национальной команды Андрей Ярмоленко открыл счёт. По ходу первого тайма у «жёлто-синих» было несколько возможностей увеличить преимущество, однако защитники и вратарь боснийцев пресекали все попытки забить, которые предпринимали наши футболисты.

После перерыва гости начали наращивать темп. Они захватили инициативу и постоянно создавали опасные моменты. Один из них перерос в гол: Ахмедходжич на 77-й минуте сравнял счёт. До конца матча украинцы не смогли вернуть себе потерянное преимущество. Поединок завершился вничью (1:1).

В активе сборной Украины 9 очков. Она занимает второе место в группе D. Лидирует команда Франции с 12 баллами. На третьей строчке расположилась Финляндия (8 очков), на четвёртой — Босния и Герцеговина (7), а замыкает турнирную таблицу сборная Казахстана (3).

Напомним, что отборочный турнир ЧМ-2022 проходит с июня 2019 года по июнь 2022 года. В европейской части квалификации участвуют 55 сборных.