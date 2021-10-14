День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Сборная Украины упустила победу в игре отбора на ЧМ-2022

12:18
Сборная Украины упустила победу в игре отбора на ЧМ-2022 - фото 1

В матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года подопечные Александра Петракова встречались со сборной Боснии и Герцеговины.

Поединок проходил во Львове, на стадионе "Арена Львов". Главным арбитром матча был Феликс Цвайер, который обслуживает матчи Бундеслиги.

На 15-й минуте встречи вингер украинской национальной команды Андрей Ярмоленко открыл счёт. По ходу первого тайма у «жёлто-синих» было несколько возможностей увеличить преимущество, однако защитники и вратарь боснийцев пресекали все попытки забить, которые предпринимали наши футболисты.

После перерыва гости начали наращивать темп. Они захватили инициативу и постоянно создавали опасные моменты. Один из них перерос в гол: Ахмедходжич на 77-й минуте сравнял счёт. До конца матча украинцы не смогли вернуть себе потерянное преимущество. Поединок завершился вничью (1:1).

В активе сборной Украины 9 очков. Она занимает второе место в группе D. Лидирует команда Франции с 12 баллами. На третьей строчке расположилась Финляндия (8 очков), на четвёртой — Босния и Герцеговина (7), а замыкает турнирную таблицу сборная Казахстана (3).

Напомним, что отборочный турнир ЧМ-2022 проходит с июня 2019 года по июнь 2022 года. В европейской части квалификации участвуют 55 сборных.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України - фото 1
На офіційних сторінках Генконсульства РФ привітали захисників України
12:05
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
Вчера, 17:06
Дивне диво - намахана стала послицею - фото 1
Посібниця терористів Поклонська стала послом в Кабо-Верде
Вчера, 13:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
Вчера, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05