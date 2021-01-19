Санкцій мало: На скандального Дубинського завели дві кримінальні справи

Дубинський потрапив під "роздачу" / Дмитро Ларін, УП

Новий 2021 рік надзвичайно невдало почався для карманного нардепа олігарха Коломойського "слуги народу" Олександра Дубинського.

Спочатку він потрапив під санкції США за спроби легалізувати компромат на переможця президентських виборів Джо Байдена, а після цього у Дубинського почалися проблеми й на батьківщині.

Як повідомили у вівторок, 19 січня, у Центрі протидії корупції, щодо скандального політика відкрито одразу дві кримінальні справи, обидві - по заяві активістів.

Кримінальні провадження за двома статтями стосуються ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, що Дубинський є власником шаленої кількості автівок та квартир, походження яких викликає сумніви. Недавні розслідування натякають на те, що Дубинський у якості журналіста каналу Коломойського виконував брудні замовлення - так звані "заказухи" - й мочив опонентів олігарха, а також не відмовляв собі у "лівих" замовленнях, зокрема - дискредитації Революції Гідності.

Нині схоже на те, що Дубинського зливає власна фракція - його однопартійці не будуть захищати від США. Також цілком ймовірно, що доволі скоро скандальний популіст постане перед українським судом.