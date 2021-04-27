Самые популярные CMS

Сегодня создать собственный сайт можно даже без навыков программирования. Для этого существуют CMS — системы управления сайтом. С помощью таких «движков» можно «собрать» веб ресурс из готовых блоков и модулей.

Есть возможность расширять его функциональность, добавлять новые элементы. Впрочем, для получения оптимального результата лучше заказать разработку сайта на основе CMS в профессиональной веб студии. Какую систему выбрать? Давайте рассмотрим три самых популярных бесплатных «движка».

WordPress — удобное и простое решение

CMS разрабатывали как специализированную платформу для создания блогов. Но со временем «движок» показал свою эффективность и удобство в качестве универсального инструмента. Сегодня WordPress — самый популярный и простой вариант для реализации как небольшого проекта, так и крупного информационного или тематического портала. О достоинствах системы говорит тот факт, что более 50% сайтов созданы на ее основе.

Почему пользователи выбирают именно эту CMS? Прежде всего по следующим причинам:

Бесплатности базовых функций.

Простоте работы — легче создавать сайт только с помощью онлайн конструкторов.

Ответственной позиции разработчиков к обеспечению безопасности созданных на платформе сайтов — в случае обнаружения уязвимости их закрывают в кратчайшие сроки.

Широкому выбору плагинов и расширений — каталогов, магазинов, галерей, форумов и т.д. Никакой другой «движок» не сравнится в этом вопросе с WordPress.

Удобному и функциональному встроенному WYSIWYG-редактору — при создании сайта не нужно иметь навыков работы с HTML разметкой.

Быстроте внесения корректив и исправлений — не так много «движков» предлагают возможность изменять исходные файлы веб ресурса (включая PHP и CSS) прямо из панели управления.

Многочисленным сообществам пользователей, где можно быстро получить помощь и консультацию.

Именно под WordPress открывается наибольшее число вакансий разработчиков. Такая система особенно эффективна при создании сайтов, требующих регулярного внесения изменений и публикаций нового контента (например, блога новостей).

Joomla — один из самых расширяемых «движков»

Хотя такая бесплатная CMS не настолько популярна, она выгодно отличается удобством использования, гибкостью настроек, расширенной по сравнению с WordPress функциональностью. Такой «движок» можно порекомендовать тем, кто хочет оптимально сочетать автоматическую конфигурацию с возможностью индивидуально установить требуемые параметры с помощью инструментов разработчика.

Joomla считается одной из самых расширяемых систем с привлекательным дизайном и возможностью быстрой установки, что удобно для новичков. Пользователи отмечают отличную функциональность панели управления, применение таких протоколов контроля доступа, как LDAP или OpenID, регулярность выхода обновлений. «Движок» наиболее полно раскрывает свои возможности при создании социальных площадок и коммерческих сайтов.

OpenCart — лучший способ получить интернет-магазин совершенно бесплатно

«Движок» с открытым кодом уже в базовой версии предлагает широкие функциональные возможности для создания собственного интернет-магазина. Впрочем, это неудивительно, ведь OpenCart разрабатывался именно для решения таких задач. Если же предложенного бесплатного функционала недостаточно, стоит воспользоваться дополнительными расширениями, но уже за плату. Пользователи, имеющие опыт программирования, могут создавать любые модули под свои потребности.

Базовый функционал CMS предусматривает:

Отображение рейтинга товаров и услуг.

Наличие блока с просмотренными продуктами, что помогает посетителям сравнивать и выбирать продукты.

Показ сопутствующих предложений.

Добавление товаров в закладки.

Масштабирование изображения.

Отображение скидок и акций.

Возможность выбирать способ доставки.

Показы отзывов покупателей.

Определение налоговой ставки.

Автоматический расчет общей стоимости покупки с доставкой и другими дополнительными услугами.

Наличие статистических инструментов, отчета об ошибках, резервного копирования данных.

Интеграция созданного сайта с внешними сервисами и программным обеспечением.

OpenCart — на сегодняшний день, пожалуй, оптимальное решение для создания интернет-магазина.