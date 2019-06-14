Самые частые поломки ноутбуков и пути их решения без похода в сервис

Не все поломки ноутбука нужно решать с помощью сервисных центров

Ни для кого не секрет, что ремонт дорогостоящих гаджетов может обойтись в копеечку, а многочисленные сервисные центры нередко грешат "разводом" клиентов на замену ненужных, якобы поломанных деталей.

Нередки и случаи, когда мастера снимают из смартфонов или ноутов крутые и дорогостоящие внутренности, заменяя их устаревшими.

В общем, риски похода в сервисные центры присутствуют и весьма серьезные. Но важно помнить, что с большинством проблем можно разобраться самостоятельно. На свой страх и риск, разумеется.

По статистике самая частая проблема, с которой сталкиваются владельцы ноутбуков, связана с его перегревом. Даже во время использования аппарата исключительно за рабочим столом и при отсуствии домашних животных в недосконально спроектированную систему охлаждения забиваются мельчайшие частицы пыли, которые со временем забивают кулер. Ослабление этого маховика приводит к перегреву системы и иссыханию термопасты, что сказывается на быстродействии. В конечном же счете это может привести к выходу из строя видеокарты или процессора, а тогда спасти ноутбук будет уже практически невозможно.

Решается эта проблема очень просто: разборкой и заменой термопасты или термопрокладок. Проводить эти процедуры эксперты рекомендуют раз в полгода-год.

Инструкций по разборкам ноутов в сети немало, поэтому, честно говоря, при должной аккуратности с этим может справиться и подросток. Главное - аккуратность.

Кроме того, можем поделиться и небольшим лайфхаком: при покупке ноута лучше заранее посмотреть, как сложно будет добираться до кулера. Существуют модели, где для очистки охладительных систем не нужно снимать клавиатуру и раскручивать весь аппарат до последнего болтика, а достаточно лишь открутить крышку на нижней части корпуса. Тогда весь процесс будет занимать считанные минуты, а шансы на то, что в процессе замены термопасты и физической отчистки кулера от пыли непрофессиональный пользователь что-то сломает, будут сведены к нулю.

Точно так же возможна и самостоятельная замена треснувшего дисплея, вышедших из строя разъемов USB (придется поставить пару точек паяльником), а также питания.

Впрочем, все эти процедуры все же лучше доверить кому-то из профессионалов, но очень желательно присутствовать при процессе чтобы исключить возможность несанкционированной подмены внутренностей аппарата.

Помимо проблем с охлаждающими элементами в ноутах также часто выходят из строя батареи и зарядные устройства. Купить их, не обращаясь к сервисникам и не переплачивая сотни гривен, можно без проблем. К примеру, в магазине ARC. Для этого нужно лишь знать модель ноута.

Совершенно беспроблемно практически любой пользователь, у которого есть отвертка, сумеет провести и небольшой апгрейд устройств. Практически у всех моделей ноутов чтобы добраться до планок оперативной памяти и дисковых накопителей нужно всего-то открутить пару винтов. Так что и добавить оперативку совсем не сложно, как и заменить HDD на SSD.

Тем не менее, важно помнить, что попытки решать проблемы самостоятельно могут привести к огромным проблемам и более серьезным поломкам. Иногда дешевле просто прийти в сервис с уже купленной на проверенных точках деталью.