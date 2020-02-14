Samsung представил новые смартфоны линейки Galaxy

Galaxy S20 - конкурент iPhone 11 pro

Хотя в мире и принято считать, что современные тенденции в мире мобильных телефонов задает компания Apple, это не совсем так. Разработчики других международных корпораций находятся если не на полшага впереди американского гиганта, то как минимум не отстают от него.

Об этом, к примеру, может свидетельствовать даже беглый анализ продукции южнокорейской корпорации Samsung, которая представила смартфон с четырьмя камерами еще в 2018-м году, тогда как "яблочный вариант" с тремя - iPhone 11 pro появился на рынке лишь в прошлом.

А вот модели флагманской линейки Galaxy S20, которые были официально представлены несколько дней назад, и вовсе вполне могут обойти последнюю новинку от "Эпл".

Samsung Galaxy S20 можно сравнить с iPhone 11 pro по техническим характеристикам. Более дорогая и большая по габаритам версия S20 Ultra должна "тягаться" с pro max.

Если анализировать возможности новых смартфонов с предыдущими гаджетами, не сложно понять, что разработчики не отклоняются от современного курса на прогресс в возможностях фото, не слишком продвигаясь в улучшение быстродействия. S20, к примеру, оснастили четырьмя камерами разрешением по 64 и 12 мегапикселей. У Samsung Galaxy S20 Ultra возможности намного круче - 108+48+12 и TOF 3D.

Фотографии и видео, которые пользователи смогут снять с помощью своих смартфонов, могут воистину потягаться по качеству даже с профессиональными фотокамерами. Стабилизация и новая архитектура сенсоров позволяют успешно работать в условиях плохого освещения и работать даже с огромной дистанции. С помощью Space Zoom можно увеличивать изображение в 100 раз.

Что же касается других "внутренностей" смартфонов, то они оснащены восьмиядерным процессором Exynos 990, 8 и 12 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, приятно порадует владельцев дисплей Dynamic AMOLED 2X, который способен поддерживать технологию HDR10+ и передавать сверхкачественное изображение. Правда, удобны в использовании новые Samsung будут лишь любителям больших размеров: диагональ S20 составляет 6,2, а S20 Ultra - 6,9 дюйма. Но ко всему можно привыкнуть, а огромный экран - это лишь плюс при просмотре фильмов и роликов.

В Украине купить новые телефоны "Самсунг" пока нельзя, но предзаказ последних моделей уже доступен. Стоимость Galaxy S20 составляет 27 тысяч гривен, а за Galaxy S20 Ultra придется отдать без малого 38 тысяч.