Самая свежая рыба в Киеве от компании Egersund Seafood

О пользе морской рыбы и морепродуктов знают все, даже школьники. Рыбные блюда в обязательном порядке должны быть в рационе развивающегося организма, а также будущих матерей и людей, которые испытывают повышенные нагрузки физического/умственного характера.

Предпочтение стоит отдать именно свежей рыбе, в которой содержится огромное количество полезных веществ. А воспользоваться такой услугой, как оперативная доставка рыбы в Киеве, Вы можете в элитном магазине Egersund Seafood.

О технологической классификации рыбы

Если Вы хотя бы раз совершали покупку рыбы, то можете отметить, что данный товар разделяется на несколько категорий. Специалисты разделяют свежую рыбу на три основные категории:

1. Живая рыба – это наиболее предпочтительный вариант, так как Вы имеете возможность употреблять в пищу исключительного качества продукт, богатый всеми полезными витаминами, микро- и макроэлементами и прочими питательными веществами;

2. Охлажденная рыба – это тоже неплохой вариант, так как Вы имеете возможность покупать рыбу всего через пару-тройку дней после вылова. Такой продукт по максимуму сохраняет все полезные свойства и не теряет своих вкусовых качеств;

3. Замороженная рыба – этот продукт распространен и востребован среди покупателей. При соблюдении поставщиком правил заморозки, транспортировки и последующего хранения, покупатель имеет возможность купить высококачественный продукт.

Какую рыбу покупать – это решать лично каждому покупателю. Нельзя сказать, что какой-то вид свежей рыбы менее полезен или не обладает определенными вкусовыми качествами. Морская рыба, если ее правильно обработали, доставили и ранили до момента покупки, принесет максимальную пользу и вкусовое удовольствие.

Что может предложить элитный магазин Egersund Seafood

Первое, что стоит отметить – это широкий ассортимент свежей рыбы из Норвегии. Непосредственно в магазине или на сайте посредством онлайн-каталога Вы можете ознакомиться со всем перечнем товаров, доступных для покупки. Эта компания имеет немалый опыт, а также доверие миллионов потребителей по всему миру (что очень важно).

Еще стоит отметить следующие моменты:

· Приятная атмосфера – это Вы сможете оценить при личном посещении магазина;

· Квалифицированный персонал, который всегда готов помочь с выбором товара;

· Удобные условия сотрудничества – это гарантия Вашего максимального комфорта.

Даже если Вы не имеете возможности прийти в магазин за покупками лично, рыбный магазин Egersund Seafood предоставляет услуги адресной доставки по столице и пригороду. Вы можете быть уверены, что доставка будет оперативной. А заказ можете оставить заявку на сайте или в телефонном режиме – это быстро и очень удобно.

Все клиенты могут быть уверены, что покупают в элитном рыбном Egersund Seafood самые качественные продукты. Узнать больше подробностей о сотрудничестве можете найти на сайте или у менеджера магазина.