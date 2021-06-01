Сафарі на Шарія: Литва оголосила пропагандиста персоною нон ґрата

Шарієм бути не круто / Скриншот

Литва анулювала підозрюваному в держзраді в Україні Анатолію Шарію усі документи та статус біженця, а ще - оголосила пропагандиста персоною-нон-ґрата.

За даними джерела Європейської правди, це відбулося 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм було передано відповідні матеріали.

За наявною інформацією, Шарій користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній у Литві.

Джерело "Європравди" підтвердило, що Шарія позбавили статусу біженця, отриманого ним у 2012 році.

"Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича, коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича", - зазначив співрозмовник видання.

16 лютого 2021 Анатолію Шарію дистанційно було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Наразі Україна веде роботу з екстрадиції злочинця, який нині переховуються в Іспанії на власній вілі за 1 мільйон євро, що він її купив за інформаційні атаки на Україну.