Садовый вновь стал мэром Львова, победив "балабола"

Андрей Садовый - победитель выборов-2020

В воскресенье, 22 ноября, во Львове состоялся второй тур выборов мэра города.

На должность городского головы претендовали действующий мэр Андрей Садовый и его бывший заместитель, сменивший политический окрас Олег Синютка.

Противостояние двух кандидатов вышло достаточно острым. За Синютку приезжал агитировать даже бывший президент Порошенко, а его сторонники развернули против оппонента кандидата от "ЕС" черную пиар-компанию.

Не остался в стороне и Садовый. После телевизионных дебатов с Синюткой он указал на склонность последнего к "балабольству".

Второй тут ознаменовался крупной победой Садового. За него отдали голоса почти 63% избирателей. У Синютки - только 37%.

Итоги выборов мэра во Львове

Сам Садовый, комментируя итоги выборов, отметил, что львовяне увидели, кто есть кто. А потому проголосовали именно так.

Отметим, что 22 ноября 2020 состоялся второй тур и в ряде других крупных городов. Так, победы праздновали в Днепре - Борис Филатов, в Черкассах - Анатолий Бондаренко, в Николаева - Александр Сенкевич, в Ровном - Виктор Шакирзян.