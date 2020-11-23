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Садовый вновь стал мэром Львова, победив "балабола"

09:06
Андрей Садовый - победитель выборов-2020 - фото 1
Андрей Садовый - победитель выборов-2020

В воскресенье, 22 ноября, во Львове состоялся второй тур выборов мэра города.

На должность городского головы претендовали действующий мэр Андрей Садовый и его бывший заместитель, сменивший политический окрас Олег Синютка.

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Противостояние двух кандидатов вышло достаточно острым. За Синютку приезжал агитировать даже бывший президент Порошенко, а его сторонники развернули против оппонента кандидата от "ЕС" черную пиар-компанию.

Не остался в стороне и Садовый. После телевизионных дебатов с Синюткой он указал на склонность последнего к "балабольству".

Второй тут ознаменовался крупной победой Садового. За него отдали голоса почти 63% избирателей. У Синютки - только 37%.

Садовый вновь стал мэром Львова, победив 'балабола' - фото 206401

Итоги выборов мэра во Львове

Сам Садовый, комментируя итоги выборов, отметил, что львовяне увидели, кто есть кто. А потому проголосовали именно так.

Отметим, что 22 ноября 2020 состоялся второй тур и в ряде других крупных городов. Так, победы праздновали в Днепре - Борис Филатов, в Черкассах - Анатолий Бондаренко, в Николаева - Александр Сенкевич, в Ровном - Виктор Шакирзян.

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Львов Андрей Садовый Днепр Борис Филатов Черкассы Анатолий Бондаренко Николаев Ровно Местные выборы 2020 Новости Украина
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