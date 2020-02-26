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Русские заявили о задержании четырех украинцах "на сбыте наркотиков"

Вчера, 23:00
В МИД подтвердили похищение русскими украинцев во Владимире - фото 1
В МИД подтвердили похищение русскими украинцев во Владимире

В среду, 26 февраля, российские террористы во Владимире похитили нескольких граждан Украины для того, чтобы совершить над ними политическую расправу. Четырех наших сограждан упаковали якобы за "распространение запрещенных веществ".

Само собой, на какие-либо адекватное разбирательство, оправдание и защиту своих интересов на территории страны-агрессора украинцы претендовать не могут. Скорее всего они пополнят список граждан, которых незаконно удерживают русские в своих тюрьмах.

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Информацию о "задержании" украинцев из-за открытия против них уголовного дела подтвердил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, посольству Украины в России террористы официально сообщили о похищении обладателей паспортов с тризубцем.

"Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области открыто уголовное дело по статье УК РФ "Осуществление покушения на сбыт наркотических средств", - отметил дипломат. - Задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ направлена нота относительно предоставления дополнительной информации по делу".

К слову, посадка не причастных к борьбе против оккупации Крыма или Донбасса украинцев в России по фейковым делам о "сбыте наркотиков" - дело для карателей обычное. Еще в 2015-м году работники украинского МИД заявляли о том, что полицейские из РФ вербуют наших граждан для проведения "контрольных закупок", но затем принимают их же якобы за продажу зелий. Теперь же, судя по всему, путинские каратели пошли дальше, поскольку подвели похищенных под "работу нарколаборатории".

Впрочем, даже если наши сограждане на самом деле занимались запрещенной деятельностью, после суда в России Кремль их Украине для отбывания наказания определенно не выдаст.

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