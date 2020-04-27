Русские забанили Регину Тодоренко: Все подробности

Русские забанили Регину Тодоренко: Все подробности

Компания "PepsiCo Россия" отказалась от рекламы соков "J7" с участием украинской телеведущей Регины Тодоренко. Причиной разрыва сотрудничества стали высказывания шоувумен о домашнем насилии.

Об этом заявил директор по коммуникациям "PepsiCo Россия" Александр Костиков.

"Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании", - рассказал менеджер.

На данный момент все ролики с участием Тодоренко сняты с телевизионного эфира.

Что было ранее?

Поводом для разрыва сотрудничества с Региной Тодоренко стало высказывание шоувумен с оправданием домашнего насилия. После скандального интервью журнал "Glamour" лишил ведущую звания "Женщина года", которое она получила в 2019 г.

Напомним, Тодоренко и Топалов показали первое видео с новорожденным малышом.