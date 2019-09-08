Русские под видом выборов устроили цирк в оккупированном Крыму

Адепты карго-культа из Россий регулярно имитируют демократию, время от времени устраивая так называемые "выборы". Украине бы не было до причуд северных соседей дело, если бы они не вмешивались брутально в дела Украины.

Вот уже пять лет как русские войска оккупировали значительную часть украинской территории, включая полуостров Крым. Оккупанты установили там свои порядки и поставили все это контролировать из числа местных колаборантов и приезжих гастролеров.

Чтобы придать этому сборищу в глазах зависимых от Путина людей, было решено проводить "выборы".

Крым исключением не стал - 8 сентября 2019 оккупанты и здесь создают иллюзию демократии под названием "единый день голосования".

"Выборы" в Ялте / фото - @KrimRt

При этом они стараются не думать, что за проведение незаконных выборов на территории другого государства россиянам грозит уголовное преследование и санкции.

Об этом недалеким людям, которые в силу умственной неполноценности или крайней нужны решились принять участие в "выборах" в Крыму, напомнили в Украине.

Прокуратура Автономной республики Крым, временно базирующаяся на материковой части Украины, заявила:

"Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова, не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира. Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь. Также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму".

Напомним, в рамках уголовного производства главе "Избирательное комиссии Республики Крым" уже сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, и объявлено это лицо в розыск. Надеемся, и другие участники этого "цирка" понесут соответствующее наказание.

В МИД Украины назвали "выборы", устроенные оккупантами в Крыму, ничтожными.

Заявление МИД Украины по поводу "выборов"

В министерстве особо отметили, что результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Если же кому-то лень читать мудреное объяснение дипломатов, то есть упрощенная, но точная версия: