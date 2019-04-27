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Запрет русской попсы: команда Зе вынесла вердикт

27 апреля, 17:30
Русская попса в Украине: команда Зе вынесла вердикт - фото 1
Русская попса в Украине: команда Зе вынесла вердикт

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, разрешат ли русским звездам выступать в Украине и реабилитируют ли на наших экранах советские фильмы.

Звезда "Сватов" Добронравов собрался в Крым после отмены запрета на въезд в Украину

Да, вполне. Но при одном условии.

"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация".

И по поводу кино добавил.

"Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если б мы могли их смотреть. ...Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии, особенно, если она воюет на востоке нашей страны. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", - сказал Разумков.

Напомним, министр транспорта Владимир Омелян, неоднократно анонсировавший запрет поездов в РФ, наконец-то назвал точную дату.

По словам чиновника, запрет на ЖД-сообщение между Украиной и Россией начнет действовать лишь спустя несколько лет.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году мы имели первый раз больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок железной дорогой ежегодно - 15-20% и этот тренд сохраняется ... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", - заявил Омелян.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".

P.S. К заявлению господина министра все же стоит отнестись с большой толикой осторожности. Владимир Омелян уже неоднократно грозился прекратить железнодорожное сообщение между враждующими странами. К тому же, учитывая перманентность кризисов в Украине, маловероятно, что через несколько лет чиновник все еще будет восседать в своем кресле.

 

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