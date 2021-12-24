Рождественский подарок жене: чем порадовать любимую

Уже не первый год вы вместе встречаете зимние праздники. Ваша лучшая в мире хозяйка уже наготовила 12 блюд (как заведено в Святой вечер), накрыла по-праздничному стол, зажгла свечи. Пришло время обмениваться презентами.

И, чтоб не испортить момент и искры в ее глазах не потухли, вам как мужу важно подготовиться к этому моменту. Поэтому подарки жене на Рождество нужно выбирать заранее. Наше с вами задание на сегодня: разобрать разные варианты этих подарочков и подобрать самые подходящие.

Как выбирать подарки жене?

Будет ли для вас открытием, если мы скажем, что слабая половина человечества обожает “женские штучки”: косметику, походы в салоны красоты, сумочки и дизайнерские вещи? Вряд ли. Поэтому мы предлагаем вам творческий подход, чтобы узнать, что ей нужно.

Пришлите письмо от Деда Мороза. В нем он скажет, что она была хорошей “девочкой” в этом году и спросит о желаниях. Согласны, что это немного по-детскому. Но в то же время — это способ вспомнить беззаботные дни из жизни, когда искренне верил в чудо и ждал волшебства.

Другой вариант — отправиться за покупками презентов детям или родственникам и “пробежаться” вместе по женских магазинах. Наверняка вы увидите то, что ее интересует в данный момент и что она хочет. Разве не это вам нужно?

Варианты рождественского сюрприза любимой жене: покоряем сердце возлюбленной

Необязательно тратить деньги на большой и дорогой презент. Иногда маленькие вещи несут больше ценности и памяти. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вам следующие варианты:

Ароматизаторы для дома. Сюда относим аромасвечи, в основе которых соевый воск и эфирные масла, арома палочки, диффузоры. Вот свечи — это must have в каждый дом зимой. Они делают комнату более уютной, а атмосферу — теплой и романтичной.

Украшения. Сразу отговариваем вас от покупки бижутерии — она не несет ценности и не только стоит, но и выглядит дешево. Если не можете позволить себе покупку золотых изделий, обратите внимание на категорию “demi fine”. Это украшения с менее дорогих металлов, но с позолотой. Некоторые экземпляры не отличить он дорогих.

Наборы косметики. Речь идет не о Dove, Garnier или других марок масс маркета. Выбирайте натуральную косметику украинских брендов по уходу за волосами или кожей. В этом больше уникальности, да и жена оценит то, что вы решили заморочиться.

Адвент-календарь. Знаем, что это предвестник рождества и начинать его нужно в декабре. Но многие компании делаю такие наборы, которые необязательно посвящать к периоду адвента. А 24 подарка — это 24 дня позитивных эмоций.

Family-look — это не дань моде, и даже не повод делать классные семейные снимки. Это ощущение принадлежности к семье. И если вы подберете одинаковую для вашей пары одежду, то совместные выходные дома будут проходить намного уютнее. Кто как не женщины радуются таким вещам?

А еще один вариант — это эмоции. Вы можете организовать романтический вечер, отправиться вместе в спа-салон, арендовать зал в кинотеатре для просмотра новогоднего фильма или отправиться вместе на каток — это отличные варианты совместного времяпровождения. Хай левел — это поехать на несколько дней в горы, забыть о соцсетях и наслаждаться моментом.

Счастливых вам праздников!