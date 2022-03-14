Россия ради фейка об обстреле Донецка убила десятки людей

Русская провокация в центре Донецка

Россия пытается отвлечь внимание от убийства украинских граждан на неоккупированной территории убийством украинских граждан на оккупированной.

Сегодня, в центре Донецка, если верить российских пропагандистом, якобы был нанесён удар РК Точка-У ВСУ. В результате чего погибли десятки мирных жителей Донецка.

Российские СМИ тут же опубликовали десятки СМИ с места событий в деталях показывая место происшествия и этим выдали своё же преступление!

Во-первых – никакого обстрела Точкой-У не было! Если бы Точка-У упала в центре Донецка, то на месте удара образовалась бы гигантская воронка и были бы колоссальные разрушения зданий. Ничего этого нет.

Во-вторых – Точку-У над Донецком не сбивали. Обратите внимание на останки ракеты, а именно – двигатель, который детально сфотографировали оккупационные СМИ.

Если бы Точку-У сбили над Донецком и она рухнула, то были бы следы на асфальте от падения тяжелой разгонной части ракеты.

А теперь скажите, вы видите следы от падения двигателя? Нет!

То есть, этот двигатель был привезён и размещён, но никак не рухнул с высоты.

В-третьих, обратите внимание на зону поражения. Очевидно, что взрыв произошёл не в воздухе и не в результате падения ракеты, а является эффектом от подрыва стационарного объекта.

Не исключено, что российские оккупанты взорвали посреди улицы автомобиль, начинённый большим количеством взрывчатки, на что указывает горизонтальный радиус разброса поражающих элементов.

Если бы ракету сбили в воздухе, то разброс имел бы траекторию сверху, но не горизонтальную. Если бы ракета упала на улицу, то была бы гигантская воронка и чудовищные разрушения зданий.

То есть, в попытке отвлечь внимание общества от своих кровавых преступлений в Харькове, Ирпене, Чернигове, Сумах, Николаеве и других украинских городах, россияне совершили ещё одно кровавое преступление в оккупированном Донецке