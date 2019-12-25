Российский пропагандист приедет в Киев с лекцией о мастерстве террориста Прилепина

На писательских курсах в Киеве хотят разбирать тексты Прилепина

В начале февраля следующего года в столицу Украины должен прибыть один из ярых сторонников "русского мира", пропагандист Егор Апполонов. Привезти его планируют силами школы писательского мастерства "Рыба".

О предстоящем зашкваре на своей странице в Facebook написал блогер Антон Ходза.

Даже беглый анализ сайта "Рыбы" дает понять, что лекторами в школе выступают в основном российские деятели. Впрочем, этот зашквар меркнет по сравнению с темой выступления Аполлонова.

"Оказывается, у нас тут скоро писателей станет много. Работает академия "Рыба". Учит людей писать "вкусные" тексты. Много лекторов, более половины из России. Ну то хрен с ними. Пока они о Крым не приезжают. Но, бл**ь, что это такое - некий х*й в штанишках Апполлонов собирается в Киеве учить людей секретам творческого мастерства махрового украинофоба Лукьяненко (Цыбуленко) и му*ака Прилепина, который натурально почти год сидел в ОРДЛО и командовал бандой, которая убивала украинцев. В чине майора, - возмутился Ходза. - От этого другим лекторам, ничего давить не будет? Любко Дереш, что вы об этом думаете?".

Чуть позже, когда общественность уже здорово натыкала организаторам, в "Рыбе" отреагировали на возмущение украинцев. Говорят, мол, во всем разберутся, а тексты украинофобов разбирать никто не будет.