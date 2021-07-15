России остро не хватает русских

Эрзя в танце / travelask.ru

Проблема России в том, что ей остро не хватает русских. Русских в России (вместе с записанными в русские малыми народами) - порядка 102-105 млн. Треть населения России - официально НЕрусские (40 млн, на минуточку).

При такой площади территории с учетом размещения населения у России дичайшая нехватка людей, особенно - русских.

Если официально, то примерно 28-29% россиян - не славяне. И динамика прироста (точнее убыли) весьма драматичная для славян.

В реальности НЕрусских в РФ значительно больше, ибо число мигрантов статистика отражает плохо. И среднеазиатских, и китайских.Исконно русские земли, на которые элементарно может претендовать Украина как на свои "исторические" в логике Путина - лидеры по убыли населения. Активно теряют русских Сибирь, Дальний Восток.

Т.е., любые претензии Путина на какие-то "исторические земли" за пределами России - контрпродуктивны. Он свои русские земли не может заселить русскими. По причине нехватки этих самых русских. Ему не нужно никакое "жизненное пространство". У него это пространства больше, чем у кого бы то ни было на планете.

Путин крайне заинтересован в притоке русских в РФ. Поэтому он будет максимально нагнетать по поводу тяжелейшего положения русских в Украине и под этим соусом максимально упрощать переезд. И создавать проблемы Украине, мотивируя население перебираться.

Халепа для Кремля заключается в том, что многие русские, которые не любят Украину, уже испорчены Украиной и в Россию не хотят. Они хотят любить Россию по телевизору и на дистанции. Путину понадобилось несколько лет, чтобы переварить испорченное население в Севастополе (!!!).

Ибо эти людишки не понимали своего счастья и всё порывались на митинги, что-то требовали. Сейчас их уже тотально размыли приезжими, буйных притушили профилактикой. Но осадочек остался.

Итого: Путин заинтересован в миграции, чтоб получить людей нужных параметров, но размазать их по регионам, чтоб не кучковались. При сохранении тенденций, РФ через полтора-два поколения превратится в неславянское, нехристианское государство.

Вопрос: стоило на этом фоне превращать большинство украинцев и немалую часть беларусов во врагов?

Пост Алексея Копытько на фейсбуке: