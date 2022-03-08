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Росіяни у Сумах вбили 19 мирних людей, з них - 4 дитини (оновлено)

11:37
Ворог гатить по цивільним - фото 1
Ворог гатить по цивільним / ДСНС

У Сумах від нічного авіаудару по житлових будинках по вул. Роменська та Спартака загинули 9 людей, із них 2 дитини.

Сумну новину повідомляє ДСНС.

«У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору… Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини», - йдеться у повідомленні.

Увага - рятувальники працювали на звалах всю ніч і вранці з'ясувалося, що жертв російських обстрілів набагато більше. Було знайдено 19 тіл.

Зазначається, що 7 березня в місті Суми ворожа авіація завдала удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака.

Як повідомляється, о 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей.

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