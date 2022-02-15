Росія заявила про повернення назад у Мордор частини військ з кордонів України

Орки збираються додому / МО РФ

Підрозділи західного і південного військових округів Росії 15 лютого починають повернення в місця постійної дислокації після навчань – залізницею й автомобільним транспортом, заявили у Міноборони Росії.

Як заявив офіційний представник Міноборони окупантів Ігор Конашенков, підрозділи «вже розпочали завантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони, окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон».

При цьому він додав, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків. «У збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти і ВДВ», - наголосив речник військ агресора.

За його словами, війська східного військового округу Росії і ВДВ, які беруть участь у навчанні «Союзна рішучість», у взаємодії з білоруськими збройними силами «відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави під час оборонної операції».

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков. Втім, росіянам вже ніхто не вірить.

Нагадаємо, у 2014 Росія вже збирала під приводом навчань війська на кордонах з Україною, потім оголосила про їх відведення, а далі - відбулося відкрите вторгнення, що обернулося Іловайською трагедією.