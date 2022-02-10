Росія завербувала для провокацій українських тітушок-камікадзе

Ворог не дрімає / СБУ

Служба безпеки України заявляє, що зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських "тітушок" для провокацій у Росії.

СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. За задумом організаторів, такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну.

Спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити нашу державу.

З такою метою вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.

Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тис. кожному.

Куратори запевнили "тітушок", що після того, як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними СБУ, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання".

Організаторів та їхніх спільників одночасно затримали в Києві та області. Ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств - розсадниках так званих "тітушок".

СБУ заявляє, що їх неодноразово залучали проросійські сили для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Зокрема, за даними спецслужби, зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Спецслужба пов’язує затриманих "тітушок" із організаторами упереджених поліцією протестних акцій під Офісом Президента.

"Один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану", йдеться зокрема в повідомленні СБУ.

СБУ зірвала спецоперацію росіян - дивіться відео

За результатами санкціонованих обшуків 10 лютого силовики вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, які мали віирушити до РФ для вчинення провокацій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.