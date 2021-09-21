Росія вбила Олександра Литвиненка - Європейський суд з прав людини виніс вердикт

Росія - вбивця. Черговий доказ встановив ЕСПЛ / AFP

Європейський суд з прав людини (ЕСПЛ) ухвалив, що держава Росія несе відповідальність за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Про це йдеться в рішенні по справі вдови Литвиненка Марини проти Росії.

ЄСПЛ визнав, що Росія порушила ще одну статтю Європейської конвенції з прав людини (право на життя). Суд зобов'язав Росію виплатити вдові Литвиненка компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, а також сплатити судові витрати на 22,5 тисячі євро.

Суддя ЄСПЛ від Росії Дмитро Дідів не погодився з думкою більшості суддів і в своїй особливій думці заявив, що знайшов безліч недоліків в британському розслідуванні, «які викликають обґрунтовані сумніви в причетності підозрюваних до отруєння».

Вдова Олександра Литвиненка, в листопаді 2020 року звернулася з позовом до ЄСПЛ, вимагала, щоб Росія виплатила компенсацію в розмірі 3,5 мільйона євро.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко помер в Лондоні 23 листопада 2006 року. Його отруїли радіоактивним хімічним елементом полоній-210. Вбивство скоїли співробітники російських спецслужб Андрій Луговий і Дмитро Ковтун.