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Росія почала евакуювати сім'ї дипломатів з України

09:29
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Окупанти вдаються до нових провокацій

Новина з серії "ми не хочемо вас лякати, але".

На початку 2022 року Росія вивезла з України членів сімей своїх дипломатичних співробітників, пише газета The New York Times із посиланням на американських та українських чиновників.

5 січня Україну на автобусах залишили 18 людей - переважно діти та дружини російських дипломатів, розповів на умовах анонімності високопоставлений співробітник українських спецслужб.

Ще за кілька днів близько 30 людей виїхали з посольства РФ у Києві та консульства у Львові.

За словами співрозмовника, російським дипломатам у двох інших консульствах також наказали готуватися до евакуації з України.

США знали про те, що Росія готується евакуювати членів сімей дипломатів з України наприкінці грудня та на початку січня, стверджують джерела видання.

NYT пише, що скорочення чисельності російського посольства в Україні може бути частиною пропаганди, підготовкою до конфлікту, що насувається, або хитрощами — або всім разом узятим.

Восени 2021 року Росія почала стягувати війська в регіони, розташовані біля кордонів України та окупований Крим, через що виникли побоювання, що Росія готує вторгнення в Україну (у Кремлі це заперечували).

На кордоні України наразі зосереджено понад 120 тисяч російських військових, а ще частина перебуває на підходах.

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