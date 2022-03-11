Володимир Зеленський война Досьє

Росія почала бомборування Дніпра, Луцька й Івано-Франківська (оновлено)

09:13
Ворог обстрілює українські міста - фото 1
Ворог обстрілює українські міста / ДСНС

У п'ятницю, 11 березня, Росія розширила географію своїх воєнних злочинів та атакувала нові українські міста.

11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 особа загинула

Внаслідок обстрілу окупантами аеродрому в Луцьку, загинули 2 особи, ще 6 людей були поранені.

Такод обстріляли Івано-Франківськ. Там не спрацювала система сповіщення, і якби окупанти були влучніші, могли наробити значно більшої шкоди.

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