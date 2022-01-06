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Росія перекинула до Казахстану карателів, що воювали проти України

18:03
Досвідчені карателі летять до Казахстану - фото 1
Досвідчені карателі летять до Казахстану

У Казахстан 6 січня було перекинуто військовослужбовців десантних спецпідрозділів ЗС РФ, які брали участь в агресії проти України.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зокрема, РФ відправляє до Казахстану військовослужбовців 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України, причому не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на сході України. Зокрема, зі складу 98-ї дивізії ВДВ (в/ч 65451) в Україні було помічено військовослужбовців 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

Щодо 45 ОБрСПП (в/ч 28337), то, як зазначають волонтери, до 2014 року це був 45-й окремий полк ВДВ. У ньому служив Ігор Гіркін (Стрєлков).

5 січня чинна влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку про допомогу у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття її "миротворчих сил" - військового контингенту РФ та її союзників - до Казахстану.

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Казахстан Игорь Гиркин Россия оккупанты Новини Украина
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