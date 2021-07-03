Росія оголосила війну українському майонезу та макаронам

Вороги Росії в асортименті / Піксабей

Російський уряд вирішив замороти своїх нещасних підданих голодом та заборонив імпорт до РФ українських продуктів - майонезу, макаронів і... попкорну.

Уряд РФ своєю постановою розширив список товарів, які заборонено ввозити в Росію.

Серед іншого в переліку увійшли цукор, макаронні вироби, майонез, кетчуп, морозиво, мінеральна і газована вода, мюслі, попкорн, какао-паста, готові або консервовані ракоподібні, корми для тварин.

Заборона поширюється на товари, які випустили в Україні або перемістили через територію країни.

Влада Росії послідовно розширюють список товарів, заборонених до ввезення з України. У 2016 році по відношенню до країни ввели продуктове ембарго, яке забороняє ввезення українських овочів, фруктів, сиру і інших продуктів.

У 2018 році з України заборонили ввозити соняшникову олію, шоколад, пиво, вина і соки, пізніше туди додали взуття, багато видів одягу, а також кукурудзяний крохмаль, глюкозу, фруктозу і радіатори.

Україна відповіла агресору власним ембарго - до списку заборонених товарів, який постійно оновлюють, зокрема, входять молочні продукти, чай, кава, алкоголь, пшениця, папір. Без всіх цих товарів сумнівної російської якості укарїнці можуть легко обійтися, адже мають достойну альтернативу. Росіянам же без українських продуктів буде куди больніше.