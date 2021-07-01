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Росія офіційно закріпила "Побєдобєсіє"

13:57
Сталіну це б сподобалось - фото 1
Сталіну це б сподобалось

Президент Росії Володимир Путін підписав законопроєкт, який забороняє заперечувати «вирішальну роль» Радянського Союзу «в розгромі нацистської Німеччини».

Це передбачено новою статтею до закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

«Заборона публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і країн осі в ході Другої світової війни, заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії Союзу РСР при звільненні країн Європи», – йдеться в документі, який прямо суперечить історичній правді.

Нагадаємо, що з 1939 по 1941 роки СРСР та Німеччина були союзниками та розділили Східну Європу на зони впливу.

Заборона торкнеться публічних виступів, творів, ЗМІ та інтернету.

Путін також підписав закон, який передбачає заборону публічної демонстрації зображень воєнних злочинців Другої світової війни. Винятком є зображення, де відсутні ознаки пропаганди чи виправдання нацизму і «формується негативне ставлення до ідеології нацизму».

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Радіо Свобода
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