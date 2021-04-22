Росія каже, що почала забирати військо назад у Мордор

Шойгу здає взад / ЗМІ РФ

Міністр оборони окупантів Сергій Шойгу наказав повернути до 1 травня в місця постійної дислокації війська, які задіяні в так званих навчаннях на кордонах з Україною та в окупованому Криму. Наскільки цьому можна вірити - питання відкрите.

«Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах», - заявив міністр оборони РФ на нараді в окупованому Криму.

Згідно з наказом Шойгу, в місця постійної служби повертаються особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, Сьомий, 76-ї десантно-штурмових і 98-й повітряно-десантних дивізій Повітряно-десантних військ.

22 квітня на полігоні «Опук» в Криму під керівництвом Шойгу пройшов основний етап навчань сил Південного військового округу і Повітряно-десантних військ.

Про решту військ на кордонах з Україною не повідомляється, але мова йде про кілька армій - тобто більше 100 000 окупантів зі зброєю та злими намірами.