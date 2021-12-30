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Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну

Вчера, 22:48
Данілов дає розклади - фото 1
Данілов дає розклади / ОП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попустив путінську армаду. Чиновник заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

"Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення (військ – ред.), на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо", - заявив відчайдушний луганчанин на бріфінгу після засідання РНБО.

"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ", - сказав Данілов.

Пізніше Данілов також сказав, що наразі немає підстав для запровадження надзвичайного стану: "Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати… Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу… який вони мають витратити".

Нагадаємо, топовий російський політик та одночасно упир Жириновський пропонував бомбити Україну якраз на свята. Також на український кордонах наразі зібрані понад 100 000 озброєних до зубів росіян.

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Россия Алексей Данилов СНБО Новини Украина
УП
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