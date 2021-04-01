Російського пропагандиста Познера з ганьбою вигнали з Грузії

Познер відповів за свої слова / "РІА Новості"

Володимир Познер, який служив комуністам за часів СРСР, а нині працює на Путіна, отримав "на горіхи" у Грузії.

Познер приїхав в Тбілісі, щоб відсвяткувати свій день народження (1 квітня йому виповнюється 87 років).

Грузинські активісти влаштували акцію проти візиту російського пропагандиста - через його висловлювання щодо Абхазії.

Протестувальники намагалися прорватися в готель, де зупинився Познер, і відключили там електрику. А коли телеведучий переїхав в інший готель, учасники акції перемістилися туди і закидали будівлю готелю яйцями, а ще подарували пропагандисту торт.

Через це Познер змушений був тікати з Грузії. Пропагандиста і його гостей в супроводі поліції вивезли з готелю Rooms на автобусі, який закидали яйцями учасники протесту. Познер і його гості - 32 особи - відлетіли з Тбілісі чартерним рейсом. День народження він буде святкувати у небі.

Перед цим поліція країні оштрафувала самого Познера та всіх його гостей за порушення норм карантину.

Познера зустріли "тепло" у Тбілісі:

У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу «Імеді» Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були «жахливими». «Драк було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав», - заявив тоді пропагандист. Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.