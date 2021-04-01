Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Російського пропагандиста Познера з ганьбою вигнали з Грузії

13:28
Познер відповів за свої слова - фото 1
Познер відповів за свої слова / "РІА Новості"

Володимир Познер, який служив комуністам за часів СРСР, а нині працює на Путіна, отримав "на горіхи" у Грузії.

Познер приїхав в Тбілісі, щоб відсвяткувати свій день народження (1 квітня йому виповнюється 87 років).

Грузинські активісти влаштували акцію проти візиту російського пропагандиста - через його висловлювання щодо Абхазії.

Протестувальники намагалися прорватися в готель, де зупинився Познер, і відключили там електрику. А коли телеведучий переїхав в інший готель, учасники акції перемістилися туди і закидали будівлю готелю яйцями, а ще подарували пропагандисту торт.

Російського пропагандиста Познера з ганьбою вигнали з Грузії - фото 207579

Через це Познер змушений був тікати з Грузії. Пропагандиста і його гостей в супроводі поліції вивезли з готелю Rooms на автобусі, який закидали яйцями учасники протесту. Познер і його гості - 32 особи - відлетіли з Тбілісі чартерним рейсом. День народження він буде святкувати у небі.

Перед цим поліція країні оштрафувала самого Познера та всіх його гостей за порушення норм карантину.

Познера зустріли "тепло" у Тбілісі:

У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу «Імеді» Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були «жахливими». «Драк було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав», - заявив тоді пропагандист. Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Грузия Абхазия пропаганда Россия Новини Мир
Другое на тему
Обережно, Київ зачиняється - фото 1
Київ вводить жорсткі карантинні обмеження: закривають все
07:51
Ощадбанк - боротьба триває - фото 1
Рішення Апеляційного суду Парижа: Тактика РФ дуже передбачувана
Вчера, 13:24
Олігарх отримав на горіхи - фото 1
Антимонопольний комітет оштрафував заправки Коломойського на 4,7 мільярди гривень
Вчера, 10:54
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50