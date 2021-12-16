Російський суд офіційно підтвердив присутність російських солдат на Донбасі

Росіяни викрили самі себе / МО РФ

Російський суд у Ростові розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України. Тієї самої, що "їхтамнєт".

Про це свідчить вирок районного суду у Ростові, що його цитує "Радіо Свобода". Як сказано у вироку Кіровського районного суду м. Ростова-на-Дону, російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства із Ростовської області.

Таким чином суд підтвердив те, що офіційна Москва завжди заперечувала, - присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.

Вирок було винесено у листопаді 2021 року у кримінальній справі про корупцію, його текст опубліковано на сайті суду.

Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до п'яти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

Як сказано у вироку суду, до робочих обов'язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на Сході України.

Підполковник з Південного військового округу, як наполягав захист, зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з поставок. Інакше офіцер, як сказано у вироку, "обіцяв зривати постачання на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в "ДНР" та "ЛНР".

скриншот вироку суду РФ

У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили як мінімум у 2018 та 2019 році. Восени 2018 року через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольство на суму близько 30 мільйонів рублів.

Обвинувачений розповідав, що одна поїздка вантажівки до сепаратистів коштувала постачальникам 65-80 тисяч рублів. Висока ціна була пов'язана із ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи, знімали з машин номери і прямували українською територією "під охороною приймаючої сторони".

Перед відправкою їх перевіряв росіянин у званні майора. Підсудний наполягав, що він військовий, проте, суд встановив, що така людина в армії ніколи не служила.

Постачання 1300 тонн продовольства щотижня вистачило для забезпечення приблизно 26 тисяч людей. Однак із вироку не випливає, що постачанням займалася лише одна компанія.