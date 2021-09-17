Російский МЗС привітав з днем вторгнення у Польщу союзників Гітлера

Нацисти та їх союзники на спільному параді у Бресті, 1939 рік

17 вересня - у річницю вступу СРСР на боці Гітлера у Другу світову війну - російське міністерство закордонних справ підгтовувало нову провокацію.

Річницю вторгнення радянських військ до Польщі в 1939 році путінські посіпака назвали «визвольний похід». Відповідні посади з'явилися в офіційних акаунтах відомства в соцмережах.

У відеоролику, прикріпленому до повідомлення, говориться, що в ході польського походу Червоної армії «було звільнено Західну Білорусь і Західна Україна, окуповані Польщею з 1920-1921 років».

Автори відео звертають увагу, що перед початком кампанії СРСР на тлі агресії нацистської Німеччини «не раз пропонував Польщі укласти угоду про взаємну допомогу», проте у Варшаві відмовилися від цього, замість цього «демонструючи підтримку агресивної політики нацистів, яка відповідала і її експансіоністських планів» .

У відео зазначається, що до 17-вересня 1939 року польський уряд бігло в Румунію, в зв'язку з чим Польща фактично перестала існувати як держава - і тільки після цього СРСР ввів війська, так як існувала небезпека наближення нацистів до Мінська. При цьому українське і білоруське населення територій Польщі, стверджують автори відео, зустрічало Червону армію як визволителів.

За підсумками польського походу Червоної армії СРСР включив до свого складу території (вони стали західними областями Білоруської та Української РСР), які Польща завоювала в ході радянсько-польської війни 1919-1921 років. Їх приналежність Польщі була зафіксована Ризьким мирним договором, який підписали і ратифікували Польща, РРФСР і Українська РСР.

Вторгнення СРСР до Польщі передувало підписання пакту про ненапад між СРСР і Німеччиною, більше відомого як пакт Молотова - Ріббентропа. До нього додавався секретний протокол, в якому сторони домовлялися про розподіл сфер інтересів у Східній Європі, в тому числі «в разі територіально-політичної перебудови областей, які входять до складу Польської держави». Таким чином СРСР та Німеччина стали союзниками і результаті довоєнна територія Польщі була поділена між Сталіним та Гітлером.