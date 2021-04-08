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Російські війська створили великий табір на кордоні з Україною та готують атаку

15:47
Росіяни задумали щось недобре - фото 1
Росіяни задумали щось недобре / Christiaan Triebert

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла великий табір російських військ на кордоні з Україною у Воронізький області.

Російські війська, про перекидання яких до кордону з Україною стало відомо в кінці березня 2021 року, сконцентрувалися в польовому таборі в Воронезької області. Він знаходиться приблизно в 250 кілометрах від України.

Аналіз фото та відео з військовою технікою з соцмереж і співставлення їх з зображеннями Google Street View і «Яндекс.Карт» дозволило з'ясували, що військова техніка розвантажується на двох станціях в районі Воронежу, після чого їде в південному напрямку до військового полігону «Погоново».

Припущення CIT підтвердилися супутниковими знімками «Погоново», які 8 квітня опублікував дослідник з Bellingcat Ерік Толер. На них видно, що в кінці березня - початку квітня на полігоні з'явилися намети і «сотні одиниць» військової техніки, пише він.

CIT зазначає, що також є свідчення про дислокацію військових в районі міста Острогожськ Воронезької області приблизно в 150 кілометрах від кордону з Україною.

Розслідувачі підкреслюють, що Вороніжська область не межує ні з "ЛНР", ні з "ДНР", а тільки з підконтрольною Україні частиною Луганської області - і відзначають, що в разі можливого українського настання, про який говорять в невизнаних республіках, «для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області». У зв'язку з цим CIT роблять висновок про те, що диспозиція «носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер».

CIT в своєму аналізі називала концентрацію російських військ в регіоні максимальної з 2014-2015 років, коли в Донбасі проходила активна фаза конфлікту (при цьому тоді табору перебували набагато ближче до кордону). Зараз в регіон стягнуті окремі частини військ інших округів - чого не буває в разі локальних навчань. Найближчі стратегічні навчання, які могли б пояснити настільки масштабні пересування, відбудуться лише у вересні.

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