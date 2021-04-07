Російські терористи залишили частину Донеччини без води

Російські окупанти пустилися берега / Слово і діло

У вівторок, 6 квітня, російські терористи обстріляли насосну станцію в сірій зоні в Донецькій області, без води залишилися близько 50 населених пунктів.

Про це повідомив у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, обстріл стався близько 17:00 6 квітня. Насосна станція між селами Василівка і Крута Балка була знеструмлена, подача води припинена. Працівники станції встигли сховатися в бомбосховища, постраждалих немає.

Вода з цієї станції подавалася на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, і Старокримську №1 і №2. Без водопостачання залишилися Маріуполь, Волноваха, Добропілля, Покровськ, Українськ, Докучаєвськ, Вугледар, Білозерське, Гірник, Селидове, Білицьке, Мирноград, Новгородівка, а також десятки сіл і селищ.

Маріуполь був оперативно перепідключений до Старокримського водосховища, перебоїв з постачанням води не було, повідомляє 0629.com.ua.

Сьогодні, 7 квітня, сапери, енергетики і працівники компанії Вода Донбасу оглянуть місце обстрілу, щоб визначитися з необхідними роботами. Відновити водопостачання зможуть, коли місія ОБСЄ гарантує дотримання режиму тиші.