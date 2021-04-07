Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Російські терористи залишили частину Донеччини без води

11:30
Російські окупанти пустилися берега - фото 1
Російські окупанти пустилися берега / Слово і діло

У вівторок, 6 квітня, російські терористи обстріляли насосну станцію в сірій зоні в Донецькій області, без води залишилися близько 50 населених пунктів.

Про це повідомив у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, обстріл стався близько 17:00 6 квітня. Насосна станція між селами Василівка і Крута Балка була знеструмлена, подача води припинена. Працівники станції встигли сховатися в бомбосховища, постраждалих немає.

Вода з цієї станції подавалася на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, і Старокримську №1 і №2. Без водопостачання залишилися Маріуполь, Волноваха, Добропілля, Покровськ, Українськ, Докучаєвськ, Вугледар, Білозерське, Гірник, Селидове, Білицьке, Мирноград, Новгородівка, а також десятки сіл і селищ.

Маріуполь був оперативно перепідключений до Старокримського водосховища, перебоїв з постачанням води не було, повідомляє 0629.com.ua.

Сьогодні, 7 квітня, сапери, енергетики і працівники компанії Вода Донбасу оглянуть місце обстрілу, щоб визначитися з необхідними роботами. Відновити водопостачання зможуть, коли місія ОБСЄ гарантує дотримання режиму тиші.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Донбасс Війна на Донбасі война террористы ДНР Новини Украина
Ліга
Другое на тему
Зеленський домовився - фото 1
Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини Pfizer - президент домовився
09:42
Суддя Вовк - символ корупції - фото 1
Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів
Вчера, 14:31
Україна не хоче мати нічого спільного з окупантами - фото 1
Україна відмовилась вести переговори з окупантами у Мінську
Вчера, 09:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50