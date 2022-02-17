Російські терористи відновили масштабні обстріли на Донбасі, постраждав дитячий садок

Російські окупанти обстріляли дитячий садочок / Пресцентр ООС

Російські окупаційні війська у четвер, 17 лютого, обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську, чим вкотре порушили Мінські домовленності.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка", - йдеться в повідомленні.

"За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії", - зазначили в ООС.

Також сказано, що пошкодження отримала і комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці операції Об'єднаних сил оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.

У 2019 році Станиця Луганська стала однією з ділянок, звідки відвели військову техніку в результаті домовленостей в Мінську. В даний час там розташовується піший пункт пропуску через лінію розмежування.