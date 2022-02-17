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Російські терористи відновили масштабні обстріли на Донбасі, постраждав дитячий садок

11:37
Російські окупанти обстріляли дитячий садочок - фото 1
Російські окупанти обстріляли дитячий садочок / Пресцентр ООС

Російські окупаційні війська у четвер, 17 лютого, обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську, чим вкотре порушили Мінські домовленності.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка", - йдеться в повідомленні.

Російські терористи відновили масштабні обстріли на Донбасі, постраждав дитячий садок - фото 210405

"За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії", - зазначили в ООС.

Також сказано, що пошкодження отримала і комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Російські терористи відновили масштабні обстріли на Донбасі, постраждав дитячий садок - фото 210406

Військовослужбовці операції Об'єднаних сил оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.

У 2019 році Станиця Луганська стала однією з ділянок, звідки відвели військову техніку в результаті домовленостей в Мінську. В даний час там розташовується піший пункт пропуску через лінію розмежування.

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Силы специальных операций Операция объединенных сил террористы "ЛНР" Станица Луганская обстрелы оккупанты Новини Украина
УНІАН
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