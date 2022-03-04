Російські окупанти атакували Запорізьку АЕС і ледь не влаштували Чорнобиль 2.0

Росія - загроза всьому людству

В ніч на 4 березня росіяни ледь не влаштували ядерну зиму для Європи.

Російські війська прорвалися до Енергодару та почали обстрілювати з танків найбільшу у Європі АЕС, а також розв'язали бій безпосередньо на території ядерного об'єкту.

У результаті на АЕС здійнялася пожежа, яка загрожувала перетворитись на Чорнобиль 2.0.

Президент Зеленський екстренно звернувся до світу по допомогу, адже навіжені росіяни не допускали пожежних, які намагалися зарадити катастрофі.

Врешті, схоже, самі дурнувати окупанти зрозуміли, що наробили, та дали прохід пожежним. Стараннями вогнеборців полум'я на площі у 2000 квадратних метрів було ліквідовано й катастрофи сьогодні вдалося уникнути.

Наразі територія АЕС контролюється окупантами, але на усіх 6 енергоблоках працюють українці, щоб недопустити страшного.

Станом на 7:00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Територіальними структурними підрозділами Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону.