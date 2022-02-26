Російська ракета влучила у "висотку" практично в центрі Києва

Цивільні під ударами росіян / ДСНС

В ніч на суботу, 27 лютого, російські окупанти спробували захопити Київ, при цьому не розбирали - де воєнні, де цивільні об'єкти.

У ході боїв за Київ росіяни застосували важку техніку та ракети.

Одни з них влучили просто у жилий будинок - висотку на проспекті Лобановського у столичному районі Солом'янка. Це за кілька кілометрів від центра міста.

Попадання у багатоповерховий житловий будинок сталося на рівні 18-21 поверху.

Повідомлення ДСНС:

8:15 до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про попадання невідомого об‘єкту в 24-поверховий житловий будинок за адресою: вул. Лобановського, 6а, що у Солом‘янському районі столиці.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Сталося руйнування будинку з 17 по 21 поверх. Перевірено 21,22,23 та 24 потерпілих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння.

Є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично укривається в укритті.

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

На місці події працює 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Відео російської атаки на житловий будинок: