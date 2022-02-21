Російська когутня закликала Путіна визнати незалежність ОРДЛО

Злочинці за роботою

21 лютого у Москві відбулося так зване "засідання" так званого "Радбезу Росії". На ньому розглядався новий злочин Кремля проти України.

Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Сама трансляція не була в режимі онлайн - це стало відомо через годинник міністра оборони Шойгу - він потрапив у кадр, завдяки чому стало зрозуміло, що різниція становить 5 годин.

Для проформи Путін дав слово членам Радбезу РФ. Таким чином, російські "державні мужі" зафіксували свій злочин у формі кругової поруки для майбутнії трибуналів.

Більшість спікерів повторили тези Кремля, що "офіційний Київ не хоче домовлятися з Донбасом", не збирається виконувати Мінські домовленості, згадали про 800 тисяч людей з паспортами РФ на цій території.

Голова Держдуми РФ нагадав, що російські депутати вже визначилися з цього приводу, ухваливши відповідне звернення.

Шойгу викриває колег годинником

Голова МЗС Сергій Лавров у своєму виступі дійшов до слів "геноцид", "атака на слов’ян".

Нинішнє рішення, на думку Лаврова, буде сигналом (підтримки) всьому "рускому міру".

Також, на думку Радбезу, такий крок, мовляв, змусить США схиляти офіційний Кив до виконання "Мінських угод".

Путін подякував членам Радбезу та зазначив, що рішення ухвалить до кінця дня 21 лютого.