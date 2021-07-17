Роковини трагедії MH17: ЄС закликав Росію припинити клеїти дурня

Жертви Росії чекають на відновлення справедливості / Гетті Іміджес

У Європейському союзі закликали Росію прийняти свою відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року.

«Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський союз... очікує, що Росія прийме свою відповідальність і буде повністю співпрацювати з зусиллями, що мають на меті встановити винних і притягнути їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами і Росією по збиттю рейсу MH17», - йдеться в заяві від імені Євросоюзу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля з нагоди сьомої річниці трагедії, яку будуть вшановувати 17 липня.

«Європейський союз знову висловлює свою повну підтримку всім зусиллям, що мають на меті встановити правду і домогтися справедливості для 298 жертв збивання рейсу MH17 і їх рідних і залучити відповідальних за це до відповідальності, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166», - йдеться в заяві.

Нагадаємо: Нідерланди подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збивання літака МН17 в небі над Донецьком в 2014 році.

Суд в Нідерландах 26 травня завершив розслідування справипро катастрофу Boeing-777 в липні 2014 року. 10 червня у суді у справі катастрофи літака MH17 озвучили матеріали, в яких слідство доводить причетність Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка до подій, які стали причиною авіакатастрофи над Донбасом в 2014 році. Наразі суд пішов на перерву до осіні, вирок очікується навесні 2022 року.