Родина: Дата выхода 8 сезона, актеры и трейлер

Сериал Родина: 8 сезон станет последним

Политический триллер Родина закрывают. Чтобы довести до логического завершения сюжетную линию, будет выпущен еще 8 сезон сериала, который выйдет в 2020 году.

Восьмой сезон шпионского триллера канала Showtime "Родина" станет последним.

Боссы Showtime обещают эффектную коду и уже назвали дату выхода 8 сезона - это 9 февраля 2020.

Сюжет 8 сезона

По сюжету, Кэрри Мэтисон (в исполнении Клэр Дэйнс) освободят из русской тюрьмы, куда она угодила в финале 7 сезона. В плену Мэтисон пытали, чем окончательно убили ее психику, и без того не самую стойкую. Тем не менее, талант оперативника и аналитика все еще востребован США. А потому советник президента по вопросам национальной безопасности Сол Беренсон (Мэнди Патинкин) решает вернуть свою ученицу Кэрри в поля и привлечь к переговорам с "Талибаном".

Традиционно окажется, что не все выдают себя за тех, кем стараются казаться. А это значит, что есть международный заговор, направленный против Америки.

В восьмом сезоне будет 12 серий. И на этом - все.

Трейлер 8 сезона

Родина 8 сезон - смотрите трейлер онлайн:

Сериал "Родина" является многократным номинантом и лауреатом различных телевизионных премий, в том числе, "Золотого глобуса".

Восьмой заключительный сезон сериала "Родина" выйдет в эфир 9 февраля 2020 года.