Річард Бренсон запустив індустрію космічного турізму

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Космоліт або ракетоплан Virgin Galactic з мільярдером Річардом Бренсоном в неділю, 11 липня здійснив успішний суборбітальний політ і повернувся на Землю.

Корабель-носій здійснив горизонтальний зліт з космодрому в Нью-Мексіко і піднявся на 15-кілометріву висоту. Потім ракетоплан Unity-22 від'єднався від базового корабля і піднявся на висоту в 86 кілометрів, де проходить умовна межа навколоземної орбіти і космосу. Крім Бренсона, на борту апарату були двоє пілотів і ще троє фахівців.

Після відключення ракетного двигуна пасажири змогли відстебнути ремені безпеки і випробувати невагомість. Незабаром Unity приземлився. Політ тривав близько двох годин. З них 6 хвилин космонавти пробули в умовах невагомості.

Unity-22 розроблений спеціально для космічних туристів. Він здатний брати на борт до шести пасажирів, яким надається можливість побачити Землю з висоти 100 км і випробувати стан невагомості протягом декількох хвилин. Космольоти серії SpaceShipTwo розроблялися для виконання регулярних туристичних суборбітальних польотів.

Таким чином мільярдер Бренсон запустив індустрію космічного туризму - наразі придбано вже 600 квитків на польоти на його ракетопані. Також британец дав віртуального ляпаса своєму колезі Джефу Безосу, який теж в липні 2021 мав летіти у космос у якості туриста, але Бренсон його випередив.