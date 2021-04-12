Репетиція Оскара: В Лондоні названо переможців премії BAFTA

Масковий режим у Лондоні / BAFTA

У Лондоні вручили нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Церемонія відбулась у Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Через карантин переможці виступали по відеозв'язку.

Головним тріумфатором вечора став фільм "Земля кочівників" - це стрічка про американців, які втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Фільм отримав нагороду як найкраща стрічка, а його авторка - китаянка Хлоя Чжао - отримала премію як "Найкращий режисер". Вона стала другою жінкою в 53-річній історії BAFTA, якій дістався приз в цій категорії. При цьому виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд стала володаркою нагороди як найкраща актриса.

"Земля кочівників" вважається головним фаворитом наступної церемонії вручення "Оскар". Фільм вже отримав "Золотого лева" у Венеції і був названий найкращим на "Золотих глобусах".

Найкращим актором визнали 83-річного британського кіноветерана Ентоні Хопкінса за роль у фільмі "Батько". Останній раз він отримав приз BAFTA 24 роки тому.

Хопкінс зіграв літню людину, яка втрачає зв'язок з реальністю. У церемонії актор не брав участі і пізніше розповів, що дізнався про свою перемогу тільки після того, як почув радісні крики з сусідньої кімнати, коли малював у себе вдома.

Переможці BAFTA 2021 року