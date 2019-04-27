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"Регионала"-миллионера повязали в Москве: что происходит

27 апреля, 11:30
"Регионала" повязали в Москве: что происходит - фото 1
"Регионала" повязали в Москве: что происходит

В России задержали экс-регионала, а по совместительству и миллионера Павла Климца. Бизнесмена обвинили в коррупции.

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Об этом сообщают РосСМИ.

По имеющимся данным, бывший политик задержан по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса РФ).

"Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО", - сообщают источники.

Однако просто так регионал сдаваться не собирается. Защитники Климца уже обжаловали решение местной "Фемиды" в Апелляционном суде.

Стоит отметить, что визит дельца мог быть связан с обсуждением судьбы 40% активов в "ДНР" и "ЛНР," утраченных им после начала войны на Донбассе.

Напомним, Липецкая фабрика Roshen решила обжаловать решение российской Фемиды о наложении штрафа в суде высшей инстанции.

30 июня 2015 г. Федеральная налоговая служба России оштрафовала фабрику нашего гаранта на сумму в 361,5 млн рублей.

Администрации предприятия такая идея ой как не понравилась и 22 марта был подан иск об отмене решения налоговиков. Однако суд заявление не удовлетворил и рошеновцы побежали к Арбитражному суду Липецкой области.

А вот что решит российская Фемида – покажет будущее.


https://beztabu.net/novosti_t4952

30 июня 2015 г. Федеральная налоговая служба России оштрафовала фабрику нашего гаранта на сумму в 361,5 млн рублей.

Администрации предприятия такая идея ой как не понравилась и 22 марта был подан иск об отмене решения налоговиков. Однако суд заявление не удовлетворил и рошеновцы побежали к Арбитражному суду Липецкой области.

А вот что решит российская Фемида – покажет будущее.

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