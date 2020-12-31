Владимир Зеленский Карантин в Украине Холостячка война на Донбассе Досье

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тизер долгожданного продолжения культовой игры

Вчера, 11:12
S.T.A.L.K.E.R. 2 - скоро - фото 1
S.T.A.L.K.E.R. 2 - скоро

Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World впервые показала геймплей второй части S.T.A.L.K.E.R., который должен выйти уже в 2021 году.

Радостную для всех геймеров весть сообщили на YouTube канале IGN. За несколько часов ролик посмотрели более полумиллиона раз.

В коротком ролике главный герой Скиф блуждает по полуразрушенному зданию в поиске сигнала с помощью карманного компьютера.

S.T.A.L.K.E.R. 2 2021 - смотреть тизер онлайн:

По словам разработчиков, тизер полностью передает то, как игра чувствуется: со стремительным изменением окружающего пространства, зловещими пейзажами и постоянным чувством опасности у игрока.

Выход игры запланирован на 2021 год. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на консолях нового поколения Xbox Series X|S и ПК и будет сразу доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Игра станет временным эксклюзивом Microsoft, то есть на консоли конкурентов - PlayStation 5 - она появится позже.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Технологии S.T.A.L.K.E.R. 2
Укринформ
Другое на тему
Вот сейчас обидно было (с) - фото 1
Юридически ничтожен: Конституционный суд пошел против воли Зеленского
30.12.2020, 15:53
Умер Пьер Карден - фото 1
Умер модельер Пьер Карден
29.12.2020, 14:02
78 копеек за кВт/ч с каждого - фото 1
Свет подорожает: Кабмин решил залезть в карман граждан Украины
28.12.2020, 18:41
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16.12.2020, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14.12.2020, 10:15
Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева - фото 1
Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография
11.12.2020, 15:10