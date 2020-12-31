Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тизер долгожданного продолжения культовой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 - скоро

Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World впервые показала геймплей второй части S.T.A.L.K.E.R., который должен выйти уже в 2021 году.

Радостную для всех геймеров весть сообщили на YouTube канале IGN. За несколько часов ролик посмотрели более полумиллиона раз.

В коротком ролике главный герой Скиф блуждает по полуразрушенному зданию в поиске сигнала с помощью карманного компьютера.

S.T.A.L.K.E.R. 2 2021 - смотреть тизер онлайн:

По словам разработчиков, тизер полностью передает то, как игра чувствуется: со стремительным изменением окружающего пространства, зловещими пейзажами и постоянным чувством опасности у игрока.

Выход игры запланирован на 2021 год. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на консолях нового поколения Xbox Series X|S и ПК и будет сразу доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Игра станет временным эксклюзивом Microsoft, то есть на консоли конкурентов - PlayStation 5 - она появится позже.